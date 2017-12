später lesen CDU unterstützt „Bad Bank“ für verschuldete Kommunen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

In einer lebhaften Landtagsdebatte über die Finanzlage der Städte, Gemeinden und Landkreise hat sich die CDU für eine „Bad Bank“ zur Übernahme von Altschulden ausgesprochen. Der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder, unterstützte damit am Mittwoch eine Forderung des Städtetags Rheinland-Pfalz vom September. Der kommunale Spitzenverband tritt für einen neuen Entschuldungsfonds ein, der anders aufgestellt werden müsse als der Kommunale Entschuldungsfonds von 2012. Als „Bad Bank“ wurde in der globalen Finanzkrise von 2007 eine Bank zur Abwicklung von Krediten sanierungsbedürftiger und „systemrelevanter“ Kreditinstitute bezeichnet. dpa