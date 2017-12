später lesen CDU-Vize Klöckner warnt SPD vor überzogenen Forderungen FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat SPD-Chef Martin Schulz vor unrealistischen Forderungen für eine mögliche große Koalition gewarnt. „Herr Schulz hat sich in ein Dilemma manövriert: Er will seiner SPD die notwendige Kehrtwende mit Maximalforderungen schmackhaft machen“, sagte Klöckner anlässlich des SPD-Bundesparteitags in Berlin, der an diesem Donnerstag beginnt. „Er weiß aber auch, dass er die so nicht bekommen kann. Und Neuwahlen werden für die SPD nicht unbedingt besser ausgehen.“ Klöckner zeigt sich offen für eine Neuauflage der Koalition von Union und SPD. dpa