CDU-Regionalkonferenz in Idar-Oberstein: Kramp-Karrenbauer wirbt mit Erfahrung, Spahn mit jungem Elan, Merz mit Kampfansagen

19.07 Uhr: Insgesamt gibt es zwölf Bewerber für den CDU-Vorsitz. Es sprechen aber nur Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn. Andere Kandidaten verleihen Zettel. Wie der Hesse Andreas Ritzenhoff. Sein Satz, als er das DIN-A4-Blatt mit seinen Forderungen verteilte: „Grüß Gott, ich habe kein Rederecht, deswegen verteile ich Zettel.“

19.02 Uhr: Weg mit Hartz IV? Nicht mit der CDU, wie die Antworten aller drei Kandidaten auf die Frage eines Mitglieds aus Simmern zeigt: Jens Spahn sagt, wenige Länder gäben die Unterstützung wie Deutschland. Jeder Mensch solle sich im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen. Wer dies nicht wolle, müsse es auch spüren. Friedrich Merz fordert, das System auf Vereinfachungen zu prüfen. Es abzuschaffen, lehnt er klar ab: „Das führt uns nicht aus Schwierigkeiten heraus, sondern schafft neue Schwierigkeiten.“ Kramp-Karrenbauer sagt, das Fördern und Fordern gehöre zur DNA der CDU. Sie fordert, das Prinzip auch streng anzulegen, wenn Einwanderer die Integration verweigern.

18.49 Uhr: Friedrich Merz wagt eine kämpferische Ansage: "Ich traue der Union zu, bei nationalen Wahlen wieder 40 Prozent zu erreichen und rund die Hälfte der AfD-Wähler zu uns zurückzugewinnen“, sagt er. Die CDU wolle er innerhalb von zwei Jahren zur modernsten Partei machen. Die Partei dürfe an ihren Grundwerten keine Zweifel aufkommen lassen. Das gelte insbesondere für innere und äußere Sicherheit. „Die Bundeswehr ist in keinem guten Zustand und fühlt sich von der christlich-demokratischen Union nicht gut genug behandelt.“ Über die Aussage dürfte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nicht jubeln ...

18.38 Uhr: Wo Kramp-Karrenbauer auf Erfahrung setzte, geht Jens Spahn den umgekehrten Weg und will mit dem Elan des unverbrauchten Politik-Talents punkten. Auch unter dem 39-jährigen Helmut Kohl sei die CDU in einer Phase gewesen, in der es Erfahrung gebraucht habe. Kohl habe die CDU danach zu einer großen Volkspartei geformt. Inhaltlich fordert Spahn neue Ideen, die er bei einem Europaparteitag entwickeln will. Deutschland müsse über ein modernes Einwanderungsgesetz Fachkräfte gewinnen. Der Applaus fällt deutlich weniger stürmisch aus als unter Kramp-Karrenbauer.

18.28 Uhr: 10 Minuten und 36 Sekunden wirbt Annegret Kramp-Karrenbauer für sich. Sie wolle mit persönlicher Leidenschaft und der Erfahrung von 18 Jahren in Staatsämtern überzeugen. „Wenn der Wind gegen einen bläst, kommt es auf den Charakter an, nicht beim Rückenwind“, sagt sie. Die Stabilität habe sie nach vielen Wahlkämpfen. Damit grenzt sich Kramp-Karrenbauer geschickt von den weniger regierungserfahrenen Konkurrenten ab. Bei Zuhör-Debatten habe sie sich stark gemacht für die Modernisierung der CDU. Die interne Kritik von AKK: Wäre die Union bei der Diskussion um das verpflichtende Dienstjahr geblieben statt sich untereinander zu streiten, „würden wir heute nicht bei 26 Prozent stehen“. Kramp-Karrenbauer fordert eine „wehrhafte Demokratie, die weder auf dem rechten noch linken Auge blind ist“.

18.14 Uhr: Applaus-Ranking vor den Reden: Kramp-Karrenbauer mit Saarland-Bonus knapp vorne, dicht dahinter Merz, weit abgeschlagen Spahn. Kramp-Karrenbauer fängt an zu reden.

18.13 Uhr: CDU-Landeschefin Julia Klöckner nennt die Konferenzen „ein Stück gelebte Demokratie in der CDU“. Andere Parteien würden lieber „Rosenkränze beten“. Netter Versprecher von Klöckner: "Ich begrüße auch unsere Freunde aus Hessen." Sie meinte das Saarland. Gejohle in der Halle. Klöckners nimmt es selber mit Humor. "Hessen ist Geber-Land und als Nehmer-Land Rheinland-Pfalz bedanken wir uns."

18.02 Uhr: Die Kulisse wirkt wie im Boxkampf: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn betreten die Messehalle in Idar-Oberstein, wo 2000 Delegierte und 150 Journalisten sie empfangen.