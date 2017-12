später lesen CDU weist mangelnde Aufklärung der Spendenaffäre zurück FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag fordern von der CDU mehr Aufklärung in der Spendenaffäre. Der Landtag greift das Thema in seiner Aktuellen Debatte heute auf. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Köbler sieht noch viele offene Fragen. Die CDU hatte erklärt, sie sei an umfassender Aufklärung interessiert. dpa