Chemieindustrie mit mehr Aufträgen: Ertrag stagniert

Die rheinland-pfälzische Chemieindustrie blickt angesichts kräftiger Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz optimistisch in die Zukunft. Das berichteten Vertreter der Chemieverbände Rheinland-Pfalz am Dienstag in Ludwigshafen. Die Ertragssituation habe sich nach Angaben der 180 Mitgliedsunternehmen indes überwiegend nicht verbessert: Sie liege auf oder unter Vorjahresniveau. dpa