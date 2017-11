später lesen Christen vertiefen Zusammenarbeit Teilen

Die Evangelische Kirche im Rheinland und das katholische Bistum Trier wollen enger zusammenarbeiten. Bischof Stephan Ackermann und Präses Manfred Rekowski vereinbarten am Mittwoch, „angesichts großer gesellschaftlicher und kirchlicher Umbrüche auf dem Weg einer weiteren Vertiefung der ökumenischen Zusammenarbeit weitergehen zu wollen“. Ökumene solle nicht als belastende Zusatzaufgabe, sondern als gemeinsamer Auftrag begriffen werden. „Wir wollen die Herausforderungen gemeinsam bearbeiten, die sich in unseren Kirchen in gleicher Weise stellen.“ dpa