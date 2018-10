Christoph Gensch folgt als CDU-Landesgeneralsekretär auf den „Eiffelturm“

Christoph Gensch ist neuer Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU. Die Delegierten wählten den Zweibrücker beim Parteitag in Lahnstein mit 89,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Gensch entfielen 293 Ja-Stimmen, 26 Delegierte sprachen sich gegen den Kandidaten aus. Die sieben Enthaltungen rausgerechnet - so wie es die CDU macht - landet Gensch bei 91,9 Prozent.

Der 39-Jährige folgt auf den Eifeler Patrick Schnieder, der inzwischen parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der CDU ist. Klöckner dankte Schnieder als „sympathischen Partner, auf den ich mich immer zu 100 Prozent verlassen konnte“. Der Arzfelder bekam einen Präsentkorb mit Marmelade. Gensch, der bereits in der Landtagsfraktion der CDU sitzt, gilt als Allrounder. Er ist Familienvater, Arzt und spielte Oberliga-Fußball bei Borussia Neunkirchen. Inhaltlich gilt er als Hardliner. In seiner Bewerbungsrede sprach sich Gensch dafür aus, dass die CDU die zentrale Heimatpartei sein solle und die wichtigste künftige Aufgabe der Schutz der europäischen Außengrenzen werde.

Auch für die CDU-Landeschefin Julia Klöckner bahnt sich ein starkes Ergebnis an. Eine Minute und vier Sekunden stand der größte Teil der 385 Delegierten nach der Rede der Bundeslandwirtschaftsministerin applaudierend beim Parteitag in Lahnstein. Klöckner sagte, sie wolle sich nicht abfinden mit Umfragen, in denen die CDU unter 30 Prozent lande. In den Abgesang auf die Volksparteien stimmte Klöckner nicht ein, die mehr sachliche Debatten in der Politik fordert: „Es geht leider immer mehr um Stimmungen, Gesinnungen, Aktivitäten für ein Klientel. Das ist nicht mehr das, was eine Volkspartei ausmacht.“

Der rheinland-pfälzischen Landesregierung warf Klöckner vor, für Politikverdrossenheit zu sorgen, da sie auf CDU-Einwände zum Schreiben nach Gehör in Grundschulen oder einem Burka-Verbot bloß mit der Moralkeule argumentiere. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die jüngst nach Afrika gereist war, warf sie in einem Seitenhieb vor, zu wenig für Frauenrechte in Rheinland-Pfalz zu tun. „Man kann gerne nach Ruanda fahren und dort für die Rechte der Frauen kämpfen. Noch lieber ist es mir, wenn man das in Rheinland-Pfalz tut.“ Die CDU-Politikerin spielte dabei auf Rechte für Migrantinnen an. Klöckner beteuerte für die rheinland-pfälzische CDU erneut, dass es „keine Zusammenarbeit, keine Koalition mit der AfD geben wird, nicht heute und nicht morgen“. Für die Union wirbt sie dafür, sich nach der Stamm- und nicht nach der Laufkundschaft zu richten.

Klöckner stellt sich in Lahnstein zur Wiederwahl als CDU-Landeschefin. 2016 erhielt sie in Wittlich nur 85,6 Prozent der abgegebenen Stimmen (Enthaltungen eingerechnet). Damals war es jedoch der erste Parteitag nach der verlorenen Landtagswahl – und in der CDU tobte der Konflikt um verdeckte Spenden des Ex-Geheimagenten Werner Mauss.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans kritisierte derweil in Lahnstein die Bundespolitik. Was in Berlin passiere, sei keine Rückendeckung für die Kreis- und Landesverbände der CDU in der Fläche.