später lesen CityBahn nimmt weitere Hürde: Linienführung vorgestellt FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst

Die geplante CityBahn zwischen Mainz, Wiesbaden und Bad Schwalbach hat eine weitere Hürde genommen. In der hessischen Landeshauptstadt ist mittlerweile die Vorplanung abgeschlossen. Als wirtschaftlichste Variante wurde am Dienstag eine Linie vom Kasteler Brückenkopf am Rhein über die Stadtteile Amöneburg und Biebrich bis zum Wiesbadener Hauptbahnhof vorgestellt. Anschließend führt die Linie zur Hochschule RheinMain. Wie die Strecke nach Bad Schwalbach weiter verläuft, steht demnach noch nicht fest. dpa