Dachstuhlbrand: 82-Jährige im Krankenhaus

Bei einem Dachstuhlbrand in Saarbrücken ist eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Am frühen Montagnachmittag geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 80 und 82 Jahren, konnte das Haus mit Hilfe eines Nachbarn verlassen. Der Dachstuhl brannte komplett aus, das Einfamilienhaus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die 82-jährige Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht geklärt. dpa