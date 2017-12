Vor der Mitgliederversammlung des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag hat Dagmar Eckel Veränderungen beim krisengeschüttelten Fußball-Zweitligisten eingefordert. „Als Erstes muss alles sehr schnell gehen“, sagte die 49-Jährige Tochter von Horst Eckel, des letzten noch lebenden „Helden von Bern“. Ein Sportvorstand müsse installiert werden, der die Mannschaft wieder zum Team machen könne. Interne Vorgänge - auch geschäftliche - müssen aufgeklärt werden, mahnte die 49-Jährige. dpa

Wie 16 andere Personen will sich Eckel bei der um 11 Uhr begonnenen Versammlung in das fünfköpfige Aufsichtsgremium des Vereins wählen lassen. Sollte sie das schaffen, wolle sie das große Netzwerk, das sie durch ihren Vater habe, für Veränderungen nutzen. Der 1. FC Kaiserslautern steht in der 2. Fußball-Bundesliga abgeschlagen am Tabellenende, finanziell ist der Traditionsverein ohnehin längst angeschlagen.

