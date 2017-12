später lesen „Das gibt einen ordentlichen Wums“: Illegale Böller FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Kurz vor Silvester warnt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) vor immer stärkeren illegalen Böllern. „Gerade Männer wollen immer schneller, höher, weiter und lauter“, sagte der Sprengstoffexperte Dirk Wollenweber am Mittwoch. In einigen Böllern seien aber 125 Gramm Aluminiumperchlorat oder mehr enthalten. Bei solchen Mengen sei die Sprengkraft tödlich. Bereits vier Gramm seien ausreichend, um eine Hand zu zerfetzen. Aluminiumperchlorat sei mit Gesteinssprengstoff vergleichbar. „Das gibt einen ordentlichen Wums“, sagte Wollenweber. Auch Airbags von Autos in der Nähe ließen sich durch den starken Druck auslösen. dpa