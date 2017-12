später lesen Das Jahr 2018 beginnt mild mit Regen und Sturm FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Schal und Mütze können Partygänger zu Hause lassen: Silvester soll in Rheinland-Pfalz und im Saarland mild werden. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte, sorgen die Ausläufer eines Atlantiktiefs am langen Wochenende für reichlich Regen und kräftige Windböen. Diese können in Gipfellagen zeitweise bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch in den ersten Tagen des Jahres 2018 ziehen voraussichtlich immer wieder Regengebiete durch Rheinland-Pfalz und das Saarland. dpa