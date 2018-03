Das Projekt Biotüte wird scheitern

Umwelt

Zu unserer Berichterstattung über die Biotüte:

Wie bereits auch im Volksfreund gemutmaßt, wird das Projekt Biotüte scheitern. Es ist nicht nachvollziehbar, Entsorgungskosten für den Bürger zu erhöhen, den Aufwand durch noch mehr Mülltrennung zu steigern und das Ganze dann darin gipfeln zu lassen, den Biomüll zu einer der Sammelstellen zu bringen.

Alleine durch Letzteres kann das Projekt nicht gelingen. Wer bisher keinen Grünschnitt hatte, der wird auch kein Verständnis für diese „Neuerung“ haben, einen Teil des Restmülls nochmals abzutrennen und an eine Sammelstelle zu bringen. Die Mehrzahl der Trierer Bürger wohnt nun mal in Wohnungen und wird nicht einsehen, den unverhältnismäßigen Mehraufwand zu leisten. Nicht zu vergessen die üblen Gerüche, welche die Lagerung von Biomüll in den eigenen vier Wänden nun mal mit sich bringt. Die Umweltbilanz wird bei näherem Hinsehen sicher zu Ungunsten der Biotüte ausfallen. Schade, nicht fertig gedacht, die eigentlich gute Absicht.