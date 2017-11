später lesen Defekter Wäschetrockner verursachte tödlichen Brand FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Das tödliche Feuer in einem Wohnhaus in Völklingen ist durch einen technischen Defekt an einem Wäschetrockner in der Küche ausgelöst worden. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung sei festgestellt worden, dass es sich bei dem Todesopfer um die 77 Jahre alte Bewohnerin handele, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Brand am Dienstag war ein Schaden von 100 000 Euro entstanden. Das Haus ist unbewohnbar. dpa