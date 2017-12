später lesen Der Winter hält Einzug: Liftbetrieb am Erbeskopf möglich FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Mit Schnee und Eisglätte hat sich der Winter am Freitag in Teilen von Rheinland-Pfalz zurückgemeldet. Die Polizei in Trier warnte beim Kurznachrichtendienst Twitter Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in der Region Eifel und Mosel, die Polizei in Kaiserslautern machte auf Blitzeis aufmerksam. dpa