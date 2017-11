später lesen DGB: Rentner haben weniger Finanzkraft als noch vor Jahren FOTO: Franz-Peter Tschauner FOTO: Franz-Peter Tschauner Teilen

Die Rentner in Rheinland-Pfalz haben dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zufolge in den vergangen Jahren an Finanzkraft eingebüßt. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Rentenreport hervor, den der DGB heute in Mainz vorstellt. Die Auswertungen zeigten, dass es diese Entwicklung seit dem Jahr 2000 gebe. Der erstmals vorgestellte Report zur Situation der Rentner ergab auch, dass mehr als drei Viertel der Frauen eine Altersrente unterhalb der Schwelle der Armutsgefährdung beziehen. Der Bericht führt Unterschiede für Männer und Frauen, aber auch in den unterschiedlichen Regionen auf. dpa