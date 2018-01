später lesen Dicke Wolken über Rheinland-Pfalz und dem Saarland Teilen

Twittern

Teilen



Das Wetter bietet den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch am Sonntag kaum Gründe, vor die Haustür zu treten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klingen die nächtlichen Niederschläge zwar im Laufe des Tages ab, eine dichte Wolkendecke bleibt in den beiden Bundesländern aber vorherrschend. Die Temperatur erreicht 5 bis 9 Grad, im Mittelgebirgsraum dürften 4 Grad gemessen werden. Dabei weht ein Nordostwind. dpa