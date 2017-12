später lesen Dieb stiehlt Spielzeug im Wert von fast 500 Euro Teilen

Mit Spielzeug im Wert von 476 Euro in den Taschen hat sich ein Dieb in Ludwigshafen erwischen lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielt ein Ladendetektiv den 64 Jahre alten Mann fest, als er an einer Kasse vorbeiging, ohne zu zahlen. In seinen Tüten hatte er am Mittwoch gestohlenes Spielzeug aus insgesamt drei Läden des Rathauscenters. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls in drei Fällen. dpa