Diebe nach Raubüberfall auf Juwelier noch flüchtig

Unbekannte Täter haben am Mittwoch ein Juweliergeschäft in Koblenz überfallen und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei riet zur Vorsicht: Die Täter könnten bewaffnet sein. Autofahrer wurden gebeten, in der Region keine Anhalter mitzunehmen. Die Fahndung lief am Vormittag noch. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich den Angaben zufolge um drei Männer, die auf Fahrrädern flüchteten - darunter sei ein auffälliges orangefarbenes Fahrrad. Details zum Überfall und zur Höhe der Beute waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Der Unfall geschah der Mitteilung zufolge gegen 10.10 Uhr. dpa