Die Polizei hat möglicherweise eine Diebstahlserie in Ludwigshafen und Frankenthal aufgeklärt. Wie die Frankenthaler Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mitteilten, deuten Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass zwei Jugendliche in 25 Schulen, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten eingebrochen sein könnten. Am späten Dienstagabend hatte die Polizei die beiden zusammen mit einem dritten Jugendlichen in der Ludwigshafener Ernst-Reuter-Schule festgenommen. Dort waren Sekretariat, Rektorenzimmer und weitere Räume aufgebrochen und durchwühlt worden. Der 15-Jährige und die beiden 17-Jährigen kamen wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. dpa