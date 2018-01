Dietmar Bär wird von Karnevalgesellschaft geehrt

Schauspieler Dietmar Bär, bekannt auch als Kölner „Tatort“-Kommissar Freddy Schenk, wird für sein darstellerisches Können und sein soziales Engagement ausgezeichnet. Die Bad Dürkheimer Karnevalgesellschaft „Derkemer Grawler“ verleiht dem 56-Jährigen heute bei einer Gala in der Kurstadt den Orden „Goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim“. dpa

Bär habe sich „durch seine hervorragenden Leistungen im Fernsehen und Theater, aber auch durch sein soziales Engagement in zahlreichen Organisationen außerordentlich verdient gemacht“, heißt es in der Mitteilung der Karnevalgesellschaft, die den Orden seit 1974 vergibt. Weil er außerdem bekennender Weintrinker sei, erfülle er „in hohem Maße die Bedingungen“, die an die Verleihung geknüpft seien.

Mit der Auszeichnung, bei der es sich nicht um einen Karnevalsorden handelt, werden seit 1974 Persönlichkeiten geehrt, die sich nach Ansicht der Stifter um Region, Land und Bund verdient gemacht haben. Sie besteht aus einer vergoldeten Winzerfigur. Zu den Trägern zählen der Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen, der Astronaut Ulf Merbold, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der inzwischen verstorbene Alt-Kanzler Helmut Kohl (CDU).