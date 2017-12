später lesen Dietmar Muscheid bleibt DGB-Bezirksvorsitzender FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Dietmar Muscheid bleibt für die kommenden vier Jahre Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds Rheinland-Pfalz/Saarland. Der 60-Jährige wurde am Samstag bei der Bezirkskonferenz in Frankenthal mit einer Zustimmung von 98,9 Prozent wiedergewählt, wie der DGB mitteilte. Muscheid steht seit 2001 Landesvorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz und zudem seit 2002 DGB-Bezirkschef in Rheinland-Pfalz/Saarland. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Delegierten mit ebenfalls 98,9 Prozent der Stimmen Eugen Roth. dpa