Doch keine Revision nach Urteil gegen Ex-Fußballprofi

Das Urteil gegen einen ehemaligen Bundesligaprofi des VfB Stuttgart wegen Beihilfe zum Drogenhandel ist rechtskräftig. Sowohl Ankläger als auch Verteidigung hätten ihre Revision zurückgezogen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag. Das Landgericht in Landau hatte den 62 Jahre alten Ex-Fußballprofi zu drei Jahren Haft verurteilt. Am Mittwoch hatte ein Gerichtssprecher auf Anfrage von den Revisionen berichtet. dpa