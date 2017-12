später lesen Doch nicht verletzt: Club wirft Spitzenspieler raus FOTO: Erik S. Lesser FOTO: Erik S. Lesser Teilen

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau hat sich mit sofortiger Begründung von seinem Spitzenspieler Kou Lei getrennt. Die Begründung: Der in China geborene Ukrainer hatte sich in der vergangenen Woche in Grenzau wegen Rückenbeschwerden krankgemeldet, zeitgleich aber bei einem Turnier in Oman mitgespielt. dpa