Größter Drogenfund der Region: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Drei Männer müssen sich verantworten, weil bei ihnen 93 Kilogramm Marihuana gefunden wurden. Als Drogenzentrale diente eine Trierer Pizzeria.

Von Katharina de Mos

Es geht um den größten Cannabisfund, den die Polizei jemals in der Region gemacht hat. Weil sie 100 Kilogramm Marihuana aus Albanien nach Trier gebracht haben sollen, um es vor Ort zu verkaufen, hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen drei Männer erhoben. Der Hauptangeschuldigte ist 39 Jahre alt und er war nach TV-Informationen bis zu seiner Festnahme im September 2017 Betreiber der Trierer Pizzeria Te Basilika. Die anderen Männer, beides Verwandte des 39-Jährigen, sind 20 und 23 Jahre alt. Die Ermittler werfen ihnen gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor – beziehungsweise Beihilfe hierzu.

Der ehemalige Gastwirt muss sich zudem verantworten, weil er die Drogen in Albanien erworben und nach Deutschland geschmuggelt haben soll. Die drei lebten laut Staatsanwaltschaft zuletzt in Trier und sind kosovarische Staatsangehörige.

Inzwischen ist mehr über den spektakulären Fund bekannt, den die Fahnder am 27. September in einer Garage in Trier-Nord gemacht hatten, die der 39-Jährige angemietet hatte. 93 Kilogramm Marihuana waren dort in eigens zu diesem Zweck aufgestellten Kühlschränken gelagert. Die Ermittler sind sich nun sicher, dass diese aus einer 100 Kilogramm schweren Drogenlieferung des Hauptverdächtigen stammt. Mit einem LKW sollen die Drogen von Albanien nach Deutschland gebracht und dort in einen vom Angeschuldigten beschafften Kleintransporter verladen worden sein. Die Fahnder gehen davon aus, dass die Drogen dann in 1-Kilogramm-Paketen von der Garage in den Keller der Pizzeria transportiert wurden, um sie dort für den Straßenverkauf zu portionieren. Im Keller der Gaststätte hatten die Ermittler bei einer Durchsuchung weitere 500 Gramm Marihuana und entsprechende Verpackungsmaterialien gefunden.

Dem 23-Jährigen wird zur Last gelegt, seinen Verwandten beim Verkauf unterstützt zu haben.

Gegen den 39-Jährigen besteht laut Staatsanwaltschaft darüber hinaus der hinreichende Verdacht, ein weiteres Drogengeschäft durchgeführt zu haben, das sich bereits vor dem 100-Kilogramm-Handel abgespielt haben soll. Hierbei sollen insgesamt mindestens vier Kilogramm Marihuana aus Albanien nach Deutschland eingeführt und in Trier und Umgebung verkauft worden sein.

Dem 20-jährigen dritten Angeschuldigten, wird vorgeworfen, mehrmals aus den Vorräten seines Verwandten Marihuana erworben und dieses gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Ihm werden insgesamt 14 Fälle zur Last gelegt, wobei die Gesamtmenge der von ihm verkauften Drogen im einstelligen Kilogrammbereich gelegen haben soll.

Die Anklage ist zur Jugendkammer des Landgerichts Trier erhoben worden. Diese ist zuständig, weil einer der Angeschuldigten erst 20 Jahre alt ist. Die Jugendkammer entscheidet nun, ob sie die Anklage zulässt und ein Hauptverfahren eröffnet. Ein Termin steht noch nicht fest.

Der 39-jährige und sein 23-jähriger Mittäter sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige wurde wieder frei gelassen.