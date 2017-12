später lesen Drei Massenschlägereien am Hauptbahnhof in einer Woche FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Insgesamt drei Massenschlägereien hat es in dieser Woche am Mainzer Bahnhofsvorplatz zwischen jungen Männern gegeben. Nach Zeugenaussagen sollen sich am Donnerstagabend rund 30 Personen heftig geprügelt haben, sagte ein Sprecher der Mainzer Polizei am Freitag. Sie seien zwischen 15 und 20 Jahre alt gewesen. Bei zwei ähnlichen Fällen seien einmal etwa 10 und einmal rund 15 Personen beteiligt gewesen. dpa