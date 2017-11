später lesen Drei Polizisten bei Einsatz nach Familienstreit verletzt Teilen

Bei einem Einsatz wegen eines Familienstreits sind drei Polizisten in Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) verletzt worden. Die Beamten waren in der Nacht auf Mittwoch gerufen worden, wie die Polizei in Oppenheim mitteilte. Als sie eintrafen wurden sie unvermittelt von einem 29-Jährigen aus dem Nachbarort Bodenheim mit einem Schlagring und Pfefferspray angegriffen. Der Mann, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, konnte erst durch zusätzlich alarmierte Polizisten unter Kontrolle gebracht werden. dpa