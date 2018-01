später lesen Drei Taxiräuber festgenommen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Sie sollen eine Taxifahrt gebucht, den Fahrer gewürgt und seinen Geldbeutel geraubt haben: Die Polizei hat im Saarland drei mutmaßliche Taxiräuber festgenommen. Die beiden 18-Jährigen und der 19-Jährige sollen im November vergangenen Jahres zwei Raubüberfälle auf Taxifahrer im Raum Merzig verübt haben. Das Amtsgericht Saarbrücken erließ nach Polizeiangaben vom Mittwoch Haftbefehle gegen die in Merzig, Dillingen und Saarwellingen (Kreis Saarlouis) wohnenden Männer. Sie wurden in das Gefängnis in Ottweiler gebracht. dpa