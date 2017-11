später lesen Dreyer: Merkel verantwortlich für Scheitern von Jamaika FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Bundeskanzlerin Angela Merkel Vorwürfe gemacht. Die Gespräche auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Berlin seien „offenbar sehr schlecht vorbereitet“ und „geradezu dilettantisch“ geführt worden. „Und die Verantwortung dafür trägt in allererster Linie die Bundeskanzlerin“, sagte die SPD-Politikerin der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Merkel sei offensichtlich nicht fähig gewesen, „Strukturen in diese Verhandlungen zu bringen“. Die SPD empfinde keine klammheimliche Freude über das Scheitern der Verhandlungen. „Das ist kein Ruhmesblatt für die Demokratie“, sagte Dreyer. dpa