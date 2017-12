später lesen Dreyer ruft zu Zuversicht und Mut im neuen Jahr auf FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Neujahrsansprache die Rheinland-Pfälzer dazu aufgefordert, mit Mut und Zuversicht ins Jahr 2018 zu gehen. Dann werde auch an 100 Jahre Frauenwahlrecht erinnert. Mutige Frauen hätten sich erfolgreich gegen Zwänge und Unterdrückung aufgelehnt. „Sie haben gezeigt, dass wir die Welt zum Besseren verändern können. Mutlosigkeit hat noch nie etwas vorangebracht“, betonte die Regierungschefin in ihrer Rede, die am Silvesterabend vom SWR-Fernsehen ausgestrahlt werden sollte. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen und meiner Landesregierung unsere Heimat weiter voranzubringen.“ dpa