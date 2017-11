später lesen Dreyer sieht keine Mehrheit in der SPD für große Koalition FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Vor Beginn der Gespräche mit der CDU über eine mögliche Regierungsbildung im Bund sieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der SPD keine Mehrheit für eine große Koalition. „Es sind in der Partei viel weniger als 50 Prozent“, sagte Dreyer am Montagabend in Mainz. dpa