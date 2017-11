später lesen Dreyer: SPD muss sich bei Neuwahl schnell neu positionieren Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält für den Fall einer Neuwahl eine Neupositionierung der SPD im Turbogang für notwendig. „Wenn es zu Neuwahlen käme, dann hätten wir nicht diese Zeit, die wir uns ursprünglich als Prozess gedacht haben, aber dann müssen wir halt schneller sein“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. „Wir müssen eine ganz neue Regie auflegen, das ist vollkommen klar.“ Das meint sie inhaltlich, nicht personell. Dreyer steht weiter zu Martin Schulz, der erneut als Bundesvorsitzender antreten will: „Es gibt ja viele Regisseure auch im wahren Leben, die mal einen besseren und einen schlechteren Film gemacht haben.“ dpa