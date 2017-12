später lesen Dreyer: Tolerierung kann beste Variante sein FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnt vor einer Festlegung auf eine erneute große Koalition mit der Union. „Wir sollten offen diskutieren und dabei alle Möglichkeiten ausloten, ohne eine Form der Regierungsbildung vorwegzunehmen“, teilte Dreyer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Die 56 Jahre alte Regierungschefin kandidiert beim SPD-Bundesparteitag an diesem Donnerstag in Berlin erstmals als stellvertretende Bundesvorsitzende. Dreyer sieht keine Mehrheit in ihrer Partei für eine große Koalition und hält eine Minderheitsregierung nicht automatisch für unsicher. dpa