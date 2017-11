später lesen Dreyer zeigt sich offen für Minderheitsregierung FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich offen gezeigt für eine unionsgeführte Minderheitsregierung. „Es gibt die Möglichkeit der Minderheitenregierung, es gibt Möglichkeiten der anderen Konstellationen. Das muss sich die Bundeskanzlerin überlegen“, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. In einer Minderheitsregierung könne in grundsätzlichen Fragen eine Verlässlichkeit entstehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht an diesem Donnerstag mit SPD-Chef Martin Schulz über Optionen nach dem Ende der Gespräche über ein Jamaika-Bündnis von Union, FDP und Grünen. dpa