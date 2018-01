später lesen Dreyer zieht positive Zwischenbilanz: Kritik von CDU FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Nach rund fünf Jahren im Amt hält die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Stärkung der Kommunen und des Zusammenhalts für ihre bisher größten Erfolge. „Die Kommunen erhalten heute erheblich mehr Geld als noch vor fünf Jahren. Und wir werden auch in Zukunft weiter daran arbeiten“, sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen müssten in der Stadt und auf dem Land gute Lebensbedingungen vorfinden. Zum Zusammenhalt gehört nach Dreyers Worten auch die Integration von Flüchtlingen. Am 16. Januar 2013 löste Dreyer den langjährigen Regierungschef Kurt Beck ab. dpa