später lesen Drogen in der Unterhose versteckt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Drei Jugendliche haben in Speyer Marihuana in ihren Unterhosen transportiert. Bei einer Autokontrolle seien insgesamt 37 Gramm der Droge gefunden worden, teilte die Polizeidirektion Ludwigshafen am Donnerstag mit. In den Zimmern der Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren seien am Mittwoch weitere 34 Gramm und ein Butterflymesser gefunden worden. Bei einer weiteren Kontrolle sei ein 25 Jahre alter Mann mit drogentypischem Verhalten aufgefallen. Ihm sei die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt worden. dpa