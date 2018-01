später lesen Drohnen sollen Winzern in wenigen Jahren helfen FOTO: Daniel Maurer FOTO: Daniel Maurer Teilen

In wenigen Jahren bereits könnten Drohnen Winzern in Steillagen beim Spritzen helfen: Experten an der Mosel testen derzeit ein Fluggerät des chinesischen Herstellers DJI, das für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt worden ist. „Wir haben schon einen guten Eindruck davon“, sagte der technische Leiter des Projekts beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel, Freimut Stephan, der Deutschen Presse-Agentur. Für eine Zulassung seien allerdings noch eine Reihe von Tests und Versuchen notwendig. Von Birgit Reichert, dpa