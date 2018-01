später lesen Eifel-Gemeinde Daun bestätigt CDU-Bürgermeister im Amt Teilen

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun in der Eifel, Werner Klöckner (CDU), ist am Sonntag im Amt bestätigt worden. Er erhielt nach vorläufigem Ergebnis 84,5 Prozent der Stimmen, wie die Gemeinde am Abend mitteilte. Klöckner war einziger Kandidat der Direktwahl. Er trat nicht für die CDU, sondern als Einzelbewerber an, um deutlich zu machen, dass er sein Amt über Parteigrenzen hinweg ausüben will. Klöckner ist bereits seit 1994 Bürgermeister. In der Stadt Daun und den 37 Orten der Verbandsgemeinde leben rund 23 000 Menschen. dpa