Der Mineralwasserproduzent Dauner&Dunaris Quellen aus der Vulkaneifel ruft bundesweit eine Charge seines Produkts zurück. Es handelt sich um Flaschen der Marke „Dauner Mineralquelle still“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 12. Juli 2019, wie die Firma am Freitag in Daun mitteilte. In einzelnen Proben der Charge sei ein erhöhter Nitritgehalt festgestellt worden. dpa