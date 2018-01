später lesen Ein Toter bei Laubenbrand in Saarbrücken Teilen

Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Saarbrücken ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, geriet das Gartenhaus am späten Freitagabend in Brand. Die Rettungskräfte entdeckten die Leiche, als sie die Laube absuchten. Die Identität des Opfers stand zunächst nicht fest. dpa