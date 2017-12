später lesen Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Rheinhessen ist am Nachmittag ein Mensch getötet worden, zwei weitere wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Unfall geschah auf der L 401 zwischen Albig und Ensheim, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Mindestens eine der beiden Personen war zunächst im Auto eingeklemmt. Insgesamt seien vier Autos an dem Unfall beteiligt gewesen. Nähere Angaben konnte die Polizei vorerst nicht machen. Der Unfall ereignete sich demnach um kurz nach 17 Uhr. Die Polizei bat beim Kurznachrichtendienst Twitter darum, die Unfallstelle zu umfahren. dpa