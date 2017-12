später lesen Einigung: Winzer darf eigene Trauben in Halle verarbeiten FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Traube ist nicht gleich Traube: Ein Winzer im Kreis Südliche Weinstraße darf Wein in einer Halle außerhalb des Ortes verarbeiten, wenn die Trauben überwiegend aus seiner eigenen Ernte stammen - aber nicht, wenn sie vor allem zugekauft wurden. Darauf haben sich der Winzer und die zuständige Kreisverwaltung vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz geeinigt, wie das Gericht am Freitag mitteilte. dpa