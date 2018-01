später lesen Entlaufener Hund löst Polizeieinsatz aus FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein herrenloser Hund hat auf der Bundesstraße 37 in Ludwigshafen eine kleine Verfolgungsjagd ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ließ sich Hund am Sonntag von der Streife zunächst nicht dingfest machen und rannte unbeirrt Richtung Mannheim weiter. Kurz vor einer Brücke war dann Schluss für den Ausreißer. Die Polizisten umzingelten den Hund und fingen ihn mit Hilfe eines Polizeihundeführers ein. Struppi, so der Name des Vierbeiners, wird von seinem Frauchen bereits seit Silvester vermisst. dpa