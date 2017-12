später lesen Entwurf für neues Kita-Gesetz soll bald vorliegen FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Twittern

Teilen



Die Arbeiten des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums an neuen gesetzlichen Regelungen für die Kindertagesstätten stehen kurz vor dem Abschluss. Das Ministerium will den Entwurf Anfang 2018 dem Kabinett vorlegen, danach wird das Gesetz im Landtag beraten. Ziele der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes von 1991 sind die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderbetreuung. Außerdem geht es um eine Reform des Finanzierungssystems, das vom Landesrechnungshof als „hochkomplex und teilweise intransparent“ kritisiert wurde. dpa