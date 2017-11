später lesen Ermittlungen gegen Abgeordneten Held FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Im Rahmen der Ermittlungen gegen den rheinland-pfälzischen SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held sind zahlreiche Büros in Oppenheim durchsucht worden. Held ist auch Bürgermeister der Stadt im Kreis Mainz-Bingen und soll als solcher unrechtmäßigerweise bei der Erschließung von Baugebieten geholfen haben. Der Stadt könnte durch die Maklergebühren für die Vermittlung von Grundstücken ein Schaden von 205 500 Euro entstanden sein, erklärte die Staatsanwaltschaft Mainz am Donnerstag. Gegen Held wird wegen des Verdachts der Untreue in neun Fällen ermittelt. dpa