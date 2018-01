später lesen Ermittlungen in Kandel: Angaben zu Alter werden gesammelt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Fast eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen aus dem pfälzischen Kandel ermitteln die Experten laut Staatsanwaltschaft weiter auf Hochtouren. „Ermittlungen laufen bezüglich Motiv, Hintergrund der Tat, genauem Ablauf der Tat“, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin in Landau, Angelika Möhlig, am Dienstag. Dazu gehöre auch zu sichten, welche Hinweise bislang zum Alter des Tatverdächtigen vorlägen und diese Erkenntnisse zu bewerten. Bevor man jedoch eine Pressemitteilung veröffentlichen könne, brauche man belastbare Ergebnisse, sagte Möhlig. „Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen etwas herausgeben.“ dpa