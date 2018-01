später lesen Ermittlungen nach anonymem Drohbrief eingestellt FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Der Verfasser eines anonymen Drohbriefes gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held bleibt wohl ungeschoren. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, wie die Staatsanwaltwalschaft Mainz am Donnerstag mitteilte. Es sei nicht möglich gewesen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Held ist auch ehrenamtlicher Bürgermeister der rheinhessischen Stadt Oppenheim. In dem Schreiben wurde er nach eigener Aussage aufgefordert, zurückzutreten und an seine Familie zu denken. Held hatte daraufhin im April 2016 Anzeige gegen unbekannt erstattet. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ über die Einstellung des Verfahrens berichtet. dpa