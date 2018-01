später lesen Ermittlungen nach tödlichem Wohnhausbrand nahe Koblenz Teilen

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Urmitz bei Koblenz mit einem Toten ist die Ursache weiter unklar. Brandexperten wollten am Montag am Brandort ermitteln, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Fünf der sechs Bewohner konnten sich nach Polizeiangaben ins Freie retten, für einen 54-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Das Feuer brach bisherigen Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen im Erdgeschoss aus und wurde nach Eintreffen der Feuerwehr zügig gelöscht. Wann es Ergebnisse der Ermittlungen zur Brandursache geben wird, konnte der Polizeisprecher am Morgen noch nicht sagen. Der Tote wohnte in der Wohnung im Erdgeschoss. dpa