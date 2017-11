später lesen Erneut weniger Arbeitslose an der Saar im November FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Im November waren zum dritten Mal in Folge weniger Saarländer arbeitslos gemeldet als einen Monat zuvor. Ihre Zahl sank auf 32 600 Frauen und Männer - das waren 700 oder 2,0 Prozent weniger, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Zahl um 1800 Menschen oder 5,2 Prozent zurück. Die Entwicklung wirkte sich auch auf die Arbeitslosenquote aus. Diese nahm von 6,4 Prozent im Oktober auf nun 6,3 Prozent ab. Im November vergangenen Jahres waren es 6,7 Prozent. dpa