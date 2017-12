später lesen Erster Pilotenstreik bei Ryanair lässt Passagiere zittern FOTO: Markus Scholz FOTO: Markus Scholz Teilen

Zwei Tage vor Heiligabend müssen Passagiere der irischen Gesellschaft Ryanair in Deutschland am Freitagmorgen um ihre Flüge bangen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder zu einem Warnstreik an allen zehn deutschen Ryanair-Basen aufgerufen. Der Ausstand soll um 5.00 Uhr beginnen und vier Stunden dauern, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitgeteilt hatte. Hintergrund sind gescheiterte Gespräche über einen Tarifvertrag für die rund 400 deutschen Ryanair-Piloten. dpa